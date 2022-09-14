Москва, , 20:42 — REGNUM Специальная военная операция России в б. УССР меняет свои характеристики. Об этом 14 сентября заявил командир донбасского батальона «Восток» Александр Ходаковский в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, если изначально Россия вела борьбу с украинствующими неонацистами и киевским режимом, то сейчас боевые действия представляют из себя противостояние с блоком НАТО.

«Мы понимаем, что втягивание стран НАТО в той или иной форме происходит все активнее. Спецоперация меняет свои характеристики и нам нужно подстраиваться. Глупо говорить, что мы воюем с [б. УССР]. [б. УССР] поставляет лишь живую силу, а разведывательную информацию, вооружение поставляет НАТО», — сказал Ходаковский.

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