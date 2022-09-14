Москва, , 20:40 — REGNUM Курсы доллара и евро по отношению к рублю показали слабую динамику на торгах в среду, 14 сентября. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Доллар и евро Дарья Антонова © ИА REGNUM

К завершению торгов в 19:00 курс доллара расчётами на «завтра» составил 59,89 рубля, что на две копейки ниже уровня закрытия предыдущей торговой сессии.

В свою очередь курс евро за день поднялся на шесть копеек и к закрытию составил 59,96 рубля.

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