Москва, 14 сентября, 2022, 20:40 — ИА Регнум. Курсы доллара и евро по отношению к рублю показали слабую динамику на торгах в среду, 14 сентября. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и евро

К завершению торгов в 19:00 курс доллара расчётами на «завтра» составил 59,89 рубля, что на две копейки ниже уровня закрытия предыдущей торговой сессии.

В свою очередь курс евро за день поднялся на шесть копеек и к закрытию составил 59,96 рубля.