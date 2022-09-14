Архангельск, 14 сентября, 2022, 20:40 — ИА Регнум. Правительство Архангельской области осталось без министра труда — Сергей Свиридов написал заявление об увольнении по собственному желанию, сообщают «Вести Поморья».

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«Сейчас исполнять обязанности главы регионального минтруда будет Владимир Торопов. Прежде — заместитель министра», — говорится в сообщении СМИ.

Напомним, Свиридов был назначен на пост министра труда и социального развития Архангельской области в 2021 году.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области статус безработных имеют 7,7 тысячи человек.