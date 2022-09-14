Нью-Джерси, США, , 20:38 — REGNUM Hulu выпустил трейлер третьего сезона сериала «Рами». Об этом пишет портал IndieWire.

Рами Юссеф в т/с «Рами» Цитата из трейлера

В третьем сезоне американец египетского происхождения Рами продолжит предпринимать попытки отделиться от мусульманской общины, проживая в Нью-Джерси (США). Премьера новых серий шоу намечена на 30 сентября 2022 года.

Напомним, первый сезон «Рами» вышел в 2019 году. Главную роль в сериале исполняет Рами Юссеф, который также выступает создателем проекта.

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