Нью-Джерси, США, 14 сентября, 2022, 20:38 — ИА Регнум. Hulu выпустил трейлер третьего сезона сериала «Рами». Об этом пишет портал IndieWire.

Цитата из трейлера Рами Юссеф в т/с «Рами»

В третьем сезоне американец египетского происхождения Рами продолжит предпринимать попытки отделиться от мусульманской общины, проживая в Нью-Джерси (США). Премьера новых серий шоу намечена на 30 сентября 2022 года.

Напомним, первый сезон «Рами» вышел в 2019 году. Главную роль в сериале исполняет Рами Юссеф, который также выступает создателем проекта.