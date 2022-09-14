Мелитополь, Бывш. УССР, , 20:34 — REGNUM В Запорожской области Вооруженные силы России пресекли попытку разведки боем войск киевского режима. Об этом сегодня, 14 сентября, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

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«На линии боевого соприкосновения идет контрбатарейная борьба. В нескольких местах была попытка разведки боем. Ее отбили. Часть мобильных групп была уничтожена, часть рассеяна и отброшена на исходные позиции», — рассказал Рогов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, киевский режим стягивает на фронт в Запорожье значительные силы для подготовки наступления.