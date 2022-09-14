Чебоксары, 14 сентября, 2022, 20:29 — ИА Регнум. В Комсомольском районе Чувашии произошла авария с участием трёх транспортных средств. В результате столкновения один человек погиб, трое получили травмы, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по Чувашии.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

ДТП произошло 14 сентября около 13:05 на 64 км автодороги А-151 в Комсомольском районе. Полиция предварительно установила, что водитель «Газели» столкнулся с впереди идущим автомобилем марки ВАЗ-2107, а затем — с попутным большегрузом.

В МВД по Чувашии сообщают, что в результате аварии на месте происшествия погиб водитель «Газели», его пассажир получил травмы. Также пострадали водитель и пассажирка легковушки.

Правоохранители устанавливают все детали происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM , ранее крупная авария произошла вечером 7 сентября в Чебоксарах. Предварительно полиция установила, что водитель микроавтобуса выехал на красный свет и столкнулся с автомобилем BMW. В результате травмы получили шесть пассажиров, в том числе двое несовершеннолетних.

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