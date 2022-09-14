Москва, 14 сентября, 2022, 20:37 — ИА Регнум. Указ о награждении посмертно орденами Мужества специалиста-эксперта посольства РФ в Афганистане Адыгжы Кужугета и второго секретаря посольства Михаила Шаха подписал 14 сентября президент РФ Владимир Путин.

Kremlin.ru Владимир Путин

Сотрудники российского посольства, которые погибли 5 сентября в Кабуле в результате атаки исламских террористов, награждены «за мужество, стойкость и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Шах и Кужугет погибли 5 сентября в результате взрыва, который устроили игиловцы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) у здания российского посольства в Кабуле.