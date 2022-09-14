Салехард, 14 сентября, 2022, 20:26 — ИА Регнум. На Ямале в сентябре зафиксировано почти 400 сообщений о ненадлежащем качестве или отсутствии отопления. Эта тема стала самой «горячей» в социальных сетях, сообщают специалисты Центра управления регионом.

Admobninsk.ru Батарея отопления

Большинство обращений поступило из Нового Уренгоя — 115, в Лабытнанги — 84, и Ноябрьске – 60. Жители жалуются на холод в квартирах и отсутствие обратной связи от управляющих компаний.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным пресс-службы главы региона на Ямале подключили к отоплению 98% жилого фонда. Отопительный сезон в ЯНАО стартовал 1 сентября. В первую очередь тепло поступило в детские сады, школы и другие социальные объекты. Если отопление в домах не появилось, то за разъяснениями необходимо обращаться в управляющие компании, отметили в правительстве ЯНАО.