Ижевск, 14 сентября, 2022, 20:22 — ИА Регнум. Центризбирком Удмуртии утвердил результаты выборов главы Удмуртии и депутатов Госсовета республики седьмого созыва. Об этом сообщает пресс-служба избиркома. Выборы признаны состоявшимися и действительными.

Дарья Антонова ИА REGNUM Александр Бречалов

Итоговая явка составила 39,79% от общего внесенных в списки избирателей.

Главой Удмуртии повторно избран Александр Бречалов, его поддержали 64,37% избирателей или 298 822 человека. Второе место занял глава фракции КПРФ в гордуме Ижевска Александр Сыров КПРФ 19,79%, руководитель фракции ЛДПР в Госсовете республики Тимур Ягафаров набрал 9,79%, находящийся в розыске депутат Госдумы Вадим Белоусов от «Справедливой России — За правду» — 3,31%.

Выборы проходили 9–11 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, Александр Бречалов был назначен врио главы Удмуртии в апреле 2017 года после задержания и увольнения в связи с утратой доверия предыдущего главы республики Александра Соловьева.

На выборах в сентябре того же года за Бречалова проголосовали 78,16% избирателей, Владимир Бодров от КПРФ получил 8,73%, Фарид Юнусов от «Справедливой России» — 4,82%, Тимур Ягафаров от ЛДПР — 3,17% и Андрей Иванов от «Российской партии свободы и справедливости» — 2,5%.

Явка составила 34,55%.