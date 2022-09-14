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В Петербурге задержан наркоторговец, работавший на «Правый сектор»*
*запрещённая в России организация
Санкт-Петербург,
14 сентября 2022, 20:28 — REGNUM В Санкт-Петербурге задержан выходец с территории б. УССР, подозреваемый в производстве и торговле наркотиками в интересах нацистской организации «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает 14 сентября газета «Известия».
Задержание
Иван Шилов © ИА REGNUM
По словам задержанного, сторонники нацистской группировки заставили его заниматься наркотиками под угрозой расправы с его родственниками, проживавшими в Мариуполе.
Ранее он торговал наркотиками на территории б. УССР, а в Санкт-Петербург перебрался в 2019 году. Там он наладил производство наркотиков. При задержании у него было изъято более 10 кг запрещенных синтетических веществ.
Задержанному грозит тюремный срок за незаконный оборот наркотиков, а также пожизненное лишение свободы за финансирование экстремистской деятельности.
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История вопроса
Наркомания, или «синдром зависимости», - это патологическое влечение к употреблению наркотических веществ. Данный термин применяется для обозначения зависимости от веществ, признанных государством наркотическими. Регулярное употребление наркотикам приводит к психическим и соматическим расстройствам.
В некоторых странах имеются местные традиции употребления лёгких наркотических веществ. Так или иначе, большинство наркотиков запрещены практически во всех странах. Борьба с производством и распространением наркотиков ведётся в основном репрессивными мерами. В некоторых странах за производство, торговлю и употребление наркотиков установлены очень жёсткие санкции.
Как правило, наркотики производятся в странах с малоэффективным государством, а продаются главным образом в более богатых странах. Поэтому основным средством борьбы с наркобизнесом, приносящим огромные прибыли, является перехват поставок наркотиков.
В последнее время всё чаще высказывается мнение, что репрессивные меры неэффективны. С наркоманией предлагается бороться пропагандистскими методами, а в некоторых странах уже началась легализация лёгких наркотиков. Серьёзной проблемой является лечение и социализация бывших наркоманов.
По утверждениям некоторых экспертов, производством и распространением наркотиков занимаются некоторые государства и международные организации, не считающиеся преступными, а борьба с наркобизнесом только повышает цену наркотиков. Это косвенно подтверждается тем, что время от времени представители некоторых государств выступают с обвинениями в адрес лидеров других государств о покровительстве наркобизнесу.