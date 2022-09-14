* запрещённая в России организация

Санкт-Петербург, 14 сентября, 2022, 20:28 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге задержан выходец с территории б. УССР, подозреваемый в производстве и торговле наркотиками в интересах нацистской организации «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщил источник в правоохранительных органах.

Иван Шилов ИА REGNUM Задержание

По словам задержанного, сторонники нацистской группировки заставили его заниматься наркотиками под угрозой расправы с его родственниками, проживавшими в Мариуполе.

Ранее он торговал наркотиками на территории б. УССР, а в Санкт-Петербург перебрался в 2019 году. Там он наладил производство наркотиков. При задержании у него было изъято более 10 кг запрещенных синтетических веществ.

Задержанному грозит тюремный срок за незаконный оборот наркотиков, а также пожизненное лишение свободы за финансирование экстремистской деятельности.