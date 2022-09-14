Чебоксары, , 20:16 — REGNUM В Чувашии антимонопольная служба выявила антиконкурентное соглашение между государственным автономным центром и тремя компаниями при закупках учебного оборудования и техсредств обучения. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Чувашского УФАС.

Разбирательства начались после обращения полиции в отношении действий трёх обществ с ограниченной ответственностью и государственного автономного учреждения «Центр по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у детей и молодёжи «Эткер» (подведомственное министерству образования Чувашии).

По итогам рассмотрения антимонопольщики выявили в их действиях признаки нарушения п. 1 ч. 1 ст. 17 закона о защите конкуренции («Координация организаторами торгов или заказчиками деятельности их участников, а также заключение соглашений между организаторами торгов или заказчиками с участниками этих торгов, если такие соглашения могут привести к ограничению конкуренции»).

В УФАС полагают, что центр «Эткер» и общества заключили антиконкурентное соглашение при подготовке, организации, проведении трёх торгов по поставке, сборке, установке комплекта системы подвесных коммуникаций, учебного оборудования, технических средств обучения для кабинетов химии, физики, биологии и мобильной робототехники.

По данным антимонопольщикам, данные три закупки были объявлены в один и тот же день, при этом заказчиком (центр «Эткер») для обоснования начальной цены контракта использованы коммерческие предложения трёх общества, каждое из подало в один и тот же день заявку и стало победителем в аукционе в качестве единственного участника торгов.

В УФАС также считают, что работник одного из обществ действовал в интересах всех трёх компаний, участвуя в подготовке технического задания и формировании цены договоров.

«Поставка победителями торгов товара, не соответствующего требованиям технических заданий, дополнительно свидетельствует о том, что целью заказчика при проведении аукционов была победа данных организаций, так как в технических заданиях были установлены параметры, подготовленные и согласованные с представителем трёх обществ», — уточнила врио заместителя руководителя УФАС Чувашии Анна Шевченко .

Как сообщало ИА REGNUM , ранее чувашские антимонопольщики выявили антиконкурентное соглашение на рынке оказания услуг по транспортировке твёрдых коммунальных отходов.

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