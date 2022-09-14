Челябинск, 14 сентября, 2022, 20:12 — ИА Регнум. Жители Челябинской области передали военнослужащим и жителям ДНР и ЛНР рекордную партию гуманитарной помощи. Об этом сообщили журналистам в региональном правительстве.

Иван Шилов, ИА REGNUM Донбасс

Груз в количестве 500 коробок был собран в в рамках проекта «Всё для Победы». В них были одежда, амуниция, медикаменты, техника и продукты питания.

Организовали сбор груза активисты Народного фронта. А в Донбасс его помог доставить один из благотворительных фондов.

Руководитель регионального исполкома ОНФ в Челябинской области Денис Рыжий отмечает, что сбор гуманитарной помощи продолжается.

Всего за время реализации проекта, с 7 июня, ОНФ отправил в Донбасс уже несколько десятков тонн помощи, собранной в Челябинской области.