Вашингтон, , 20:15 — REGNUM В посылке, взорвавшейся после анонимной доставки в бостонский университет Нортистерн, находилась записка, критикующая работу Марка Цукерберга, главы компании Meta (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает 14 сентября CNN.

Марк Цукерберг The Crunchies

Автор записки также осудил совместную работу разработчика виртуальной реальности и университета.

Напомним, что сотрудник кампуса, раскрывший пакет после доставки, был ранен при детонации и позже доставлен в больницу для лечения рук. При обыске помещения кампуса был обнаружен и второй пакет с бомбой, который был обезврежен саперами.

Пока остается неизвестным, кто мог отправить посылку или почему целью стал именно университет Нортистерн.

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