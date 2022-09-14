Москва, , 20:20 — REGNUM Гендиректору ассоциации Public Relations and Communications Association Ф. Ингхэму, соучредителю сетевой маркетинговой структуры PR Network Н. Регаццони и британскому эксперту по химической и биологической защите X. де Бреттон-Гордону закрыт въезд в России.

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Об этом говорится в опубликованном 14 сентября заявлении МИД РФ, касающемся «персональных санкциях в отношении руководителей PR-структур и представителей оборонного лобби Великобритании».

Ведомство отмечает, что санкции вводятся, потому что Лондон продолжает свою недружественную по отношению к России политику. В чёрный список добавлены «закоренелые русофобы», которые занимаются дискредитацией спецоперации ВС РФ на территории б. УССР.

Всего же в стоп-листе «30 руководителей британских структур, отвечающих за скоординированное продвижение антироссийской информационной повестки, а также представителей оборонного лобби» королевства. Этот список будет расширяться, отмечает российское ведомство.

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