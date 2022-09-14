Самара, , 20:09 — REGNUM 14 сентября в Самаре на стадионе «Самара Арена» футбольный клуб «Крылья Советов» в матче второго тура группового этапа ФОНБЕТ Кубка России 2022/23 одержал уверенную победу над санкт-петербургским «Зенитом» со счетом 2:0.

Кубок России Алексей Колчин © ИА REGNUM

Забитыми мячами в составе самарского клуба отметились Дмитрий Цыпченко (83’) и Максим Глушенков (90+2’). Единственную красную карточки на 77-й минуте получил полузащитник «сине-бело-голубых» Клаудиньо.

Составы команд:

«Крылья Советов»: Богдан Овсянников, Георгий Зотов, Матео Барач, Роман Евгеньев, Юрий Гошков (Глен Бейл, 46’), Владимир Хубулов (Максим Глушенков, 81’), Сергей Бабкин (Денис Якуба, 55’), Максим Витюгов, Сергей Пиняев (Александр Чиркович, 46’), Дмитрий Цыпченко, Владислав Шатов (Амир Рахманович, 69’).

«Зенит»: Иван, Арсен Адамов (Далер Кузяев, 57’), Нуралы Алип, Дмитрий Чистяков, Данил Круговой, Александр Ерохин, Алексей Сутормин (Вячеслав Караваев, 57’), Клаудиньо, Густаво Мантуан (Иван Сергеев, 66’), Зелимхан Бакаев (Андрей Мостовой, 65’), Матео Кассьерра (Родриган, 81’).