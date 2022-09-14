Вашингтон, , 20:08 — REGNUM Автор сериала «Тед Лассо» Джейсон Судейкис рассказал, получит ли проект продолжение после третьего сезона. Его слова приводит портал Comicbook.

Джейсон Судейкис Скриншот с YouTube

«Я не знаю, это зависит не только от меня. Реакция на шоу была ошеломляющей. У нас огромная группа писателей. У нас огромная группа актёров. У нас есть огромная группа людей, занимающихся производством и постпродакшном. Все эти вещи брошены в джамбалайю возможностей. Так что я не могу сказать ни да, ни нет. Я знаю, что эта часть шоу такая, какой она должна быть. И шоу будет продолжать оставаться таким, каким ему посчастливилось стать, основываясь на всех этих дополнительных разработках. Что касается четвёртого сезона, я приношу извинения за то, что не дал вам более прямого ответа, потому что я понимаю, что это полезно для заголовков», — заявил Судейкис. Стоит отметить, что дата выхода третьего сезона шоу пока также не раскрывается.

Напомним, сериал «Тед Лассо» рассказывает о тренере по американскому футболу, который отправляется на аналогичную работу в Великобританию. Джейсон Судейкис выступает автором шоу, а также исполняет в нём главную роль.

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