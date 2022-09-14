Вашингтон, 14 сентября 2022, 20:08 — REGNUM Автор сериала «Тед Лассо» Джейсон Судейкис рассказал, получит ли проект продолжение после третьего сезона. Его слова приводит портал Comicbook.
«Я не знаю, это зависит не только от меня. Реакция на шоу была ошеломляющей. У нас огромная группа писателей. У нас огромная группа актёров. У нас есть огромная группа людей, занимающихся производством и постпродакшном. Все эти вещи брошены в джамбалайю возможностей. Так что я не могу сказать ни да, ни нет. Я знаю, что эта часть шоу такая, какой она должна быть. И шоу будет продолжать оставаться таким, каким ему посчастливилось стать, основываясь на всех этих дополнительных разработках. Что касается четвёртого сезона, я приношу извинения за то, что не дал вам более прямого ответа, потому что я понимаю, что это полезно для заголовков», — заявил Судейкис. Стоит отметить, что дата выхода третьего сезона шоу пока также не раскрывается.
Напомним, сериал «Тед Лассо» рассказывает о тренере по американскому футболу, который отправляется на аналогичную работу в Великобританию. Джейсон Судейкис выступает автором шоу, а также исполняет в нём главную роль.
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