Москва, , 20:05 — REGNUM Иностранные наемники стали активнее идти на службу киевскому режиму. Об этом 14 сентября заявил командир донбасского батальона «Восток» Александр Ходаковский в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Война на Украине Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, приток иностранных «солдат удачи» в б. УССР вырос на фоне того, что Киев на короткий период завладел инициативой в боевых действиях.

«Наемники, видимо, посчитали, что риски минимальные. Поэтому их поток увеличился, но армия [б. УССР] обладает лучшими боевыми показателями, чем наемники. Я сомневаюсь, чтобы кто-то из наемников смог бы научить всушников чему-то новому. Поэтому приток наемников кардинально на ситуацию не повлияет. Но любителей военного сафари сейчас прибавилось», — сказал Ходаковский.

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