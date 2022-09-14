Москва, 14 сентября, 2022, 20:05 — ИА Регнум. Иностранные наемники стали активнее идти на службу киевскому режиму. Об этом 14 сентября заявил командир донбасского батальона «Восток» Александр Ходаковский в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Война на Украине

По его словам, приток иностранных «солдат удачи» в б. УССР вырос на фоне того, что Киев на короткий период завладел инициативой в боевых действиях.

«Наемники, видимо, посчитали, что риски минимальные. Поэтому их поток увеличился, но армия [б. УССР] обладает лучшими боевыми показателями, чем наемники. Я сомневаюсь, чтобы кто-то из наемников смог бы научить всушников чему-то новому. Поэтому приток наемников кардинально на ситуацию не повлияет. Но любителей военного сафари сейчас прибавилось», — сказал Ходаковский.