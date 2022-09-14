Москва, 14 сентября, 2022, 20:05 — ИА Регнум. Средняя цена на литр бензина в России за неделю с 5 по 12 сентября выросла на одну копейку и составила 50,73 рубля. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

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Цена на дизельное топливо за этот же период выросла в среднем на две копейки и составила 54,76 рубля за литр.

По состоянию на 12 сентября средняя цена на литр бензина марки Аи-92 составила 47,24 рубля, марки Аи-95 — 51,34 рубля, марки Аи-98 и выше — 60,72 рубля.

Согласно данным Росстата, в течение недели рост цен на бензин наблюдался в 16 российских регионах. Наиболее значительно он подорожал в Туве, Кировской области и Югре — на 0,3%. Снижение цен отмечено в Пермском крае — на 0,1%

В Москве и Санкт-Петербурге цены на бензин за неделю в среднем не изменились.