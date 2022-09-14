Новосибирск, , 20:05 — REGNUM Учащиеся специализированного класса новосибирского лицея №22 победили во Всемирных университетских соревнованиях подводных роботов в Пекине. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Роботы Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Отмечается, что робот из Новосибирска признан одним из лучших технологических решений в сфере подводной робототехники по всему миру — из 77 участников соревнований новосибирский лицей №22 получил первый приз. Новосибирцы обошли на 16 позиций Морской Государственный университет им. адмирала Невельского и на 21 позицию Северо-Восточный исследовательский университет.

Напомним, что с 2021 года в Новосибирской области в регионе с 2021 года в соответствии с положением действует специализированный класс общеобразовательной организации.