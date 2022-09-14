Москва, 14 сентября, 2022, 19:57 — ИА Регнум. В рамках спецоперации в б. УССР Россия задействовала ограниченный контингент своих вооруженных сил. Об этом 14 сентября заявил командир донбасского батальона «Восток» Александр Ходаковский в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Z

При этом комбат отметил, что протяженность линии фронта, где ведутся активные боевые действия составляет порядка 2 тыс. километров.

«Линия фронта сейчас больше 2 тыс. километров. На 2 тыс. километров, на это значительное расстояние у нас 200 тыс. человек. Для сравнения на момент до начала спецоперации линия соприкосновения составляла 360 километров, и противник держал на этом участке порядка 62-65 тыс. человек. Сейчас высокая интенсивность боестолкновения, а линия фронта выше в шесть раз. При этом у нас задействовано порядка 200 тыс. личного состава. И при помощи 200 тыс. мы решили серьезные задачи. Противник с точки зрения живой силы доминирует — у него мобилизационного ресурса все население его страны. Нам нужно накапливать ресурсы и переходить в контрнаступление», — сказал Ходаковский.