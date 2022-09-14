Новосибирск, , 19:56 — REGNUM Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поставил задачу по приобретению необходимого количества беспилотников для реагирования на ландшафтные пожары и возгорания. Об этом сказал сам Травников во время награждения работников лесной отрасли 14 сентября, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Пожар Пресс-служба ГУ МЧС

«Мы усиливаем наши возможности патрулирования, но объективно надо признать, что с годами ситуация легче не будет, потому что климат меняется, и засушливых периодов в будущем ожидается больше. Проблема возникновения ландшафтных пожаров и их переходов на леса остаётся крайне острой», — подчеркнул глава региона.

Отметим, что по данным на 12 сентября на территории Новосибирской области возник 351 лесной пожар — на общей площади 4180,81 га, в том числе на покрытой лесом площади — 2773,97 га.