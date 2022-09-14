Ижевск, , 19:54 — REGNUM По состоянию на 13 сентября решение о пуске подачи тепла в социальные учреждения и жилые дома приняли в 21 муниципальном образовании Удмуртии. Об этом сообщил и. о. главы минстроя республики Ришат Ибрагимов.

Батарея отопления Josh Wedin

«На сегодня технические мероприятия по подготовке к зиме во всех муниципальных образованиях близятся к завершению. Есть уверенность, что сезон пройдёт без аварийных ситуаций», — сказал руководитель ведомства.

В настоящее время средний показатель пуска тепла в регионе составляет 45%. Отопление подключено в 50% лечебных учреждений, 60% — детских садов и 48% — школ. На 100% завершена подача тепла в социальные учреждения и жилые дома Вавожского, Глазовского, Селтинского, Увинского и Шарканского районов.

В ходе подготовки к отопительному сезону необходимо было привести в нормативное состояние более 1 тыс. объектов теплоэнергетики, более 10 тыс. километров сетей, 34 млн кв. метров жилого фонда, почти 3 тыс. объектов социальной сферы. Сейчас 96,3% этих задач выполнено.

Как сообщало ИА REGNUM, подготовка к отопительному сезону была начата еще в летние месяцы, на эти цели было выделено 163,7 млн рублей. При этом в ближайший месяц объем средств будет увеличен еще на 83,6 млн рублей, что позволит провести дополнительные работы на объектах тепло- и водоснабжения в республике.

По данным на 9 сентября, акты готовности к отопительному сезону получили около 10 тыс. объектов жилищно-коммунального комплекса. Из них около 9 тыс. — паспорта готовности. В срок до 15 ноября паспорта готовности к зиме должны получить все города и районы республики.

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