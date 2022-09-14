Оренбург, , 19:53 — REGNUM В оренбургском кинотеатре «Космос» показывают зарубежные фильмы под другими названиями. Об этом 14 сентября сообщило издание «Подъем».

Том Круз в фильме «Топ Ган: Мэверик» Кадр из трейлера

Так, «Топ Ган: Мэверик» получил название «Том Круз: Мажорик», «Фантастических тварей» переименовали в «Волшебных животных: загадки сильнейшего мага Альберта из Хогвартса», «Миньоны: Грювитация» превратились в «Банана: гравитация», а «Мир Юрского периода» — в «Мир Юры в парке». В самом кинотеатре объяснили, что периодически сдают зал в аренду «творческим клиентам», которые вносят изменения в названия картин: «Кинолекторий — это аренда зала от, скажем так, творческих людей. Когда предоставляется возможность, они показывают что-то. Люди там своими делами занимаются, мы особо не смотрим, что они там делают. Название сами придумывают. Билеты так же можно покупать и смотреть».

Как ранее сообщило ИА REGNUM, с 24 февраля 2022 года на территории России закрылись уже 125 кинотеатров, что составляет 6% от их общего количества по стране. Подобная статистика связана с низкой выручкой кинозалов из-за отсутствия новых зарубежных фильмов в прокате.

Читайте ранее в этом сюжете: В России полностью закрылись 6% кинотеатров с февраля 2022 года