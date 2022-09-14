Лос-Анджелес, США, , 19:51 — REGNUM Американская певица Кэтти Перри рассказала о планах относительно своей музыкальной карьеры. Об этом 14 сентября пишет Billboard.

Кэти Перри Toglenn

По словам Перри, в скором времени она планирует начать работу над новым альбомом, который станет продолжением пластинки Smile, вышедшей в 2020 году. Пока название и другие подробности об альбоме певица держит в секрете.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Кэти Перри присоединилась к проекту анимационного фильма «Мелодия» (Melody), над созданием которого будет работать создатель вселенной «Леди Баг» Джереми Заг. Певица озвучит главного персонажа, а также напишет музыку для этой картины.