Энергодар, Бывш. УССР, , 19:51 — REGNUM В Энергодаре (Запорожская область) был задержан корректировщик войск киевского режима из числа сотрудников Запорожской атомной электростанции. Об этом сегодня, 14 сентября, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Запорожская АЭС Ralf1969

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«Все данные украинской стороне он передавал за деньги, хотя при даче показаний утверждает, что делал это бесплатно и якобы подвергся влиянию украинской пропаганды», — сообщил Рогов в интервью РИА Новости.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, войска киевского режима регулярно обстреливают Запорожскую АЭС, создавая угрозу ядерной катастрофы.