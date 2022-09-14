Энергодар, Украина, 14 сентября, 2022, 19:51 — ИА Регнум. В Энергодаре (Запорожская область) был задержан корректировщик войск киевского режима из числа сотрудников Запорожской атомной электростанции. Об этом сегодня, 14 сентября, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Ralf1969 Запорожская АЭС

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«Все данные [киевской] стороне он передавал за деньги, хотя при даче показаний утверждает, что делал это бесплатно и якобы подвергся влиянию [киевской] пропаганды», — сообщил Рогов в интервью РИА Новости.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, войска киевского режима регулярно обстреливают Запорожскую АЭС, создавая угрозу ядерной катастрофы.