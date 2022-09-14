Вашингтон, , 19:56 — REGNUM Американская кампания Google проиграла дело об отмене рекордного штрафа в $4,1 млрд, который европейский регулятор запросил в связи с нарушением правил свободной конкуренции в ЕС, сообщает 14 сентября Reuters.

Google Marcin Wichary

В 2018 году после того как Google предустановила браузер и поисковую систему на устройствах Android, Еврокомиссия потребовала от компании выплатить штраф в $4,5 млрд. После того как техно-гигант подал жалобу, суд сократил размер штрафа до $4 млрд 130 млн.

При этом суд постановил, что Google действительно попытался наложить недопустимые ограничения на производителей мобильных устройств, желая тем самым сохранить свое доминирующее положение на рынке поисковых систем.

Отметим, что руководство компании выразило разочарование в связи с данным решением и завило, что намерено оспаривать его в суде.

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