Ханты-Мансийск, 14 сентября, 2022, 19:48 — ИА Регнум. В Югре торговый комплекс заплатил компенсацию морального вреда двухлетнему мальчику, на которого упала витрина. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО.

WiseWoman Разбитая витрина

Установлено, что в июне 2021 года жительница города со своим двухлетним сыном пришла в торговый комплекс, где на мальчика в одном из павильонов упала стеклянная витрина. В результате ребёнок получил травмы.

Прокурорская проверка выявила, что причиной падения витрины стало её ненадлежащее содержание.

Суд удовлетворил иск прокуратуры о взыскании с торгового комплекса компенсации морального вреда, причинённого ребёнку, в размере 150 тыс. рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, В Тюменской области администрация Калининского сельского поселения заплатит школьнику 800 тыс. рублей за травму, полученную на детской площадке.