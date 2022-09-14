Вашингтон, 14 сентября, 2022, 19:44 — ИА Регнум. Власти США видят конечной целью своей политики в Центральной Азии разрыв связей между экономиками стран региона и России. Об этом заявила 14 сентября заместитель помощника директора Агентства США по международному развитию (USAID — организация, признанная в РФ нежелательной) Анджали Каур.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Выступая на слушаниях в комитете Палаты представителей по иностранных делам, Каур отметила, что Соединённые Штаты сегодня принимают меры, направленные на укрепление региональной экономической интеграции в Центральной Азии, а также стимулирование совместных действий стран региона по борьбе с изменением климата.

«Эти направления мы считаем критически важными для того, чтобы в конечном счёте разъединить экономики стран Центральной Азии с экономикой России. Это должно быть нашей целью», — заявила Каур.