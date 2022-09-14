Новосибирск, , 19:45 — REGNUM В Новосибирской области после восьмилетнего перерыва пройдёт престижный турнир по греко-римской борьбе «Сила традиций». В конце октября в регион съедутся сильнейшие атлеты 15-16 лет из России и Белоруссии. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

Бросок в греко-римской борьбе Mil.ru

«Это мощное мероприятие по популяризации спорта в целом, греко-римской борьбы, — отметил губернатор области Андрей Травников, возглавивший оргкомитет турнира. — Новосибирская область гордится такими прославленными спортсменами как Александр Карелин, Роман Власов. Уверен, что участие наших земляков и многих других именитых спортсменов привлечет большое количество ребят, которые уже занимаются этим видом спорта или могут увлечься борьбой в будущем».

По предварительным данным, за кубок «Сила традиций» будут бороться десять команд.

При этом в 2022 году турнир пройдёт под девизом «Побеждать вопреки!» и будет посвящён 85-летию Новосибирской области, 70-летию дебюта сборной СССР на Олимпийских играх в Хельсинки, 30-летию Олимпиады в Барселоне.