Донецк, 14 сентября, 2022, 19:45 — ИА Регнум. Склад с гуманитарной помощью и пункт её раздачи стали целями для ракетного удара боевиков киевского режима, сообщает 14 сентября военкор Андрей Руденко в своем телеграм-канале.

Nv86.ru Гуманитарная помощь

Боевики ВСУ нанесли удар по складу с гуманитарной помощью, расположенному в городе Светлодарск в ДНР. Склад и пункт выдачи располагались в местном дворце культуры.

По утверждению источника, удар был нанесен при помощи американской реактивной системы HIMARS.