Нью-Йорк, США, 14 сентября, 2022, 19:59 — ИА Регнум. Возможность продления и расширения сделки по зерну обсудили 14 сентября по телефону российский президент Владимир Путин и генсек ООН Антониу Гутерреш, сообщил глава всемирной организации на встрече с журналистами.

Kremlin.ru Владимир Путин и Антониу Гутерреш

Антониу Гутерреш «У нас была возможность обсудить черноморскую зерновую инициативу, её продление и возможное расширение».

Генсек ООН добавил, что обсудил с российским президентом препятствия, которые существуют для экспорта продовольствия и удобрений Россией. Были затронуты и другие вопросы, связанные с темой б. УССР.

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Напомним, Россия подписала с ООН меморандум о разблокировке вывоза с территории б. УССР зерна морским путём в конце июля. Сухогрузам предоставляются безопасные коридоры.

Между тем заместитель российского министра иностранных дел Александр Грушко два дня назад, напомнив, что сделка действует 120 дней, после чего «страны должны рассмотреть вопросы ее выполнения», указал на следующее.

ЕС, отмечает дипломат, препятствует осуществлению меморандума, блокируя его санкциями. Также выясняется, что в итоге зерно попадает не в те страны, которые в нём сильнее всего нуждаются.