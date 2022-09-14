Лондон, 14 сентября, 2022, 19:53 — ИА Регнум. Британский король Карл III, его сыновья — принцы Уильям и Гарри, а также другие члены королевской семьи присоединились 14 сентября к торжественной процессии, сопровождающей гроб королевы Елизаветы II из Букингемского дворца, сообщает Reuters.

Abuk SABUK Королева Великобритании Елизавета II

Толпы людей собрались в центре Лондона, чтобы своими глазами увидеть, как гроб с королевой несут из дворца в парламент под артиллерийские залпы и звон Биг-Бена. Это стало последним этапом в серии траурных церемоний в рамках прощания с Елизаветой II, которая умерла на прошлой неделе в возрасте 96 лет после семи десятилетий пребывания на троне.

Отмечается, что сразу вслед за гробом шли Карл III, его сыновья, а также братья и сестры, Анна, Эндрю и Эдвард.

Напомним, ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил 19 сентября, день похорон Елизаветы II, выходным в знак скорби по поводу ее кончины.