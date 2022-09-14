Лос-Анджелес, США, , 19:35 — REGNUM Актёр Кит Харингтон, сыгравший Джона Сноу в сериале «Игра престолов», признался, что боялся смотреть приквел шоу под названием «Дом дракона». Об этом 14 сентября пишет Hollywood Life.

Кит Харингтон в роли Джона Сноу Цитата из т/с «Игра престолов». 2011. США, Великобритания

Харингтон рассказал, что у него был «ощутимый страх» перед началом просмотра первого эпизода: «Я чувствовал себя странно, видя людей в костюмах, при том, что я сам не принимал участия… А потом я посмотрел шоу и подумал: «Это совершенно другое». Это другой сериал». По словам артиста, он всё же решился на просмотр, так как был «заинтригован» и потому что проект снимал его «друг» — Мигель Сапочник.

ИА REGNUM напоминает, что премьера первого эпизода «Дома дракона» состоялась 22 августа 2022 года. Вскоре, 1 сентября, главный продюсер сериала Мигель Сапочник объявил об уходе из проекта.

Читайте ранее в этом сюжете: Триллер «Ноцебо» с Евой Грин обзавёлся датой выхода

Читайте развитие сюжета: Джейсон Судейкис раскрыл дальнейшую судьбу сериала «Тед Лассо»