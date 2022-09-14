Ставрополь, , 19:35 — REGNUM При падении неизвестного летательного аппарата в Ставропольском крае пострадали пять человек. Об этом сегодня, 14 сентября, сообщил губернатор края Владимир Владимиров.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, на Ставрополье упал неизвестный летательный аппарат. Аварийные службы уточняли, что пострадал пожарный.

Инцидент произошел в Туркменском районе края в селе Кендже-Кулак. На месте работают экстренные службы.

Стоит отметить, что ранее ВС России наносили ракетные удары по целям на территории бывшей УССР из акватории Каспийского моря. Трассы пролета ракет могли проходить в небе над северными районами Ставропольского края.