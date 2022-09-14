Москва, , 19:34 — REGNUM Атаки даются Киеву большой ценой и существенными потерями в личном составе и технике. Об этом 14 сентября заявил командир донбасского батальона «Восток» Александр Ходаковский в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Окоп Александр Горбаруков (c) ИА REGNUM

«Ресурсы противника истощаются. Отняв часть ресурса на наступление, он ослабил свои ресурсы, и мы пытаемся этим пользоваться», — сказал Ходаковский.

В то же время комбат подчеркнул, что главная задача для России на данном этапе окончательно стабилизировать линию фронта.

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