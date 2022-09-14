Москва, 14 сентября, 2022, 19:34 — ИА Регнум. Атаки даются Киеву большой ценой и существенными потерями в личном составе и технике. Об этом 14 сентября заявил командир донбасского батальона «Восток» Александр Ходаковский в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Окоп

«Ресурсы противника истощаются. Отняв часть ресурса на наступление, он ослабил свои ресурсы, и мы пытаемся этим пользоваться», — сказал Ходаковский.

В то же время комбат подчеркнул, что главная задача для России на данном этапе — окончательно стабилизировать линию фронта.