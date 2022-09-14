Москва, 14 сентября, 2022, 19:34 — ИА Регнум. Россия предлагает свою помощь Киргизии и Таджикистану в урегулировании их отношений, говорится в опубликованном 14 сентября заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

МИД России Мария Захарова

Комментируя обострение на границе двух республик 14 сентября, Захарова призвала Бишкек и Душанбе «принять все необходимые меры для возвращения обстановки в политико-дипломатическое поле и совместного пресечения любого рода провокаций».

От лица Москвы российский дипломат выразила готовность помочь республикам выйти «на долгосрочное взаимоприемлемое решение пограничных вопросов, используя богатый российский опыт пограничного размежевания, в том числе с центральноазиатскими соседями».