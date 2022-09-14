Чебоксары, 14 сентября, 2022, 19:33 — ИА Регнум. В Красноармейском районе Чувашии направлено в суд уголовное дело в отношении бывшего заведующего отделения соцобслуживания, которого обвинили в серии преступлений коррупционной направленности. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Чувашии и региональной прокуратуре.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

По версии следствия, злоумышленник, работая заведующим отделением стационарного обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов в Красноармейском районе, похитил с переданных ему на хранение банковских карт двух подопечных социального центра более 158 тысяч рублей, потратив их на собственные нужды и заправку автомобиля.

Также в управлении установили, что у одного из умерших подопечных он снял со счёта более 6 тыс. рублей, а родственницу другого умершего постояльца ввёл в заблуждение о необходимости уплаты долга за проживание, распорядившись полученными деньгами по собственному усмотрению.

Общий ущерб, причинённый потерпевшим, оценивается правоохранителями в сумме более 160 тыс. рублей.

Фигуранта уголовного дела обвинили в присвоении средств (ч. 3 ст. 160 УК РФ), краже с банковского счёта (п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ) и мошенничестве с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Материалы дела переданы в Красноармейский районный суд.

Как сообщало ИА REGNUM , ранее в Ибресинском районе Чувашии прокуратура подала 35 исков по факту выявления оставшихся средств умерших постояльцев одного из социальных интернатов. В результате в собственность государства обращено около 1 млн рублей,

Подробнее: Прокуратура Чувашии подала 35 исков из-за средств умерших в интернате