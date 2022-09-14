Кемерово, , 19:27 — REGNUM Установившийся на территории Кемеровской области холодный антициклон способствует понижение температур, особенно в ночные и утренние часы. Об этом сообщил региональный гидрометцентр.

Парк осенью Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Ночь с 13 на 14 сентября была самой прохладной, — уточнили синоптики. — На метеостанциях области зафиксировано понижение температур до отрицательных отметок, холоднее было в Юрге и Красном, там температура воздуха понижалась почти до — 4 ºС. Теплее было по югу области, но там наблюдались осадки, например в Таштаголе минимальная отметка +6 ºС и дожди».

По прогнозу, ближайшие дни резких перепадов температуры и давления в Кузбассе не ожидается. По ночам температура воздуха будет понижаться до 0…+5 ºС, по области до — 5 ºС, днём — в среднем +10…+15 ºС. В выходные возможны дожди, а с 19 сентября начнётся повышение температуры, наступят теплые солнечные дни.