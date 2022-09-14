Нью-Йорк, США, , 19:25 — REGNUM Утечки радиации на Запорожской атомной электростанции не зафиксировано. Об этом сегодня, 14 сентября, заявил генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш в ходе разговора с президентом России Владимиром Путиным.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, войска киевского режима систематически обстреливают Запорожскую атомную электростанцию, создавая угрозу ядерной катастрофы.

На ЗАЭС была отправлена миссия МАГАТЭ, которая так и не сказала, что станцию обстреливают войска киевского режима.

Сейчас АЭС заглушена и не вырабатывает электроэнергию.