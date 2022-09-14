Ставрополь, 14 сентября, 2022, 19:21 — ИА Регнум. В Ставропольском крае 14 сентября произошло падение неизвестного летательного аппарата. В результате крушения пострадали пять человек из числа местных жителей, в том числе один ребенок. В ситуации разбираются компетентные органы. Об этом сообщил губернатор края Владимир Владимиров, уточнив, что инцидент произошел вечером в Туркменском районе.

Mchs.ru Падение легкомоторного самолета

«В районе села Кендже-Кулак упал неизвестный летательный аппарат. На место выехали экстренные службы, правоохранительные органы. Выполняются все необходимые процедуры», — написал Владимиров на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, к медикам обратились за помощью четверо местных жителей, в том числе один ребенок. Угрозы их жизни нет. Госпитализирован один сотрудник МЧС. Он получил ожоги, работая на месте происшествия.

Информацию о падении неизвестного летательного аппарата подтвердили в МЧС. Ведомство уточнило, что инцидент произошел в 17:05. На месте устраняли последствия 16 сотрудников, использовалось шесть единиц техники. Ряд СМИ сообщил о том, что упавший летательный аппарат мог быть легкомоторным самолетом.