Кривой Рог, Бывш. УССР, , 19:24 — REGNUM После ракетного удара ВКС России по дамбе на Карачуновском водохранилище войска киевского режима, пытавшиеся наступать на Херсон, рискуют остаться без своих переправ, сообщает 14 сентября Телеграм-канал «Рыбарь».

Понтонная переправа Mil.ru

Видео резкого повышения уровня воды в реке Ингулец публикуют местные жители в соцсетях.

Напомним, группировка ВСУ, пытавшаяся наступать на Херсон и блокированная российскими военными, получает пополнения и снабжение через понтонные переправы на реке Ингулец.

По мнению некоторых военных экспертов, удар может быть первой стадией ликвидации группировки ВСУ, переправившейся на этот плацдарм.

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