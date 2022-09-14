Кривой Рог, Бывш. УССР, 14 сентября 2022, 19:24 — REGNUM После ракетного удара ВКС России по дамбе на Карачуновском водохранилище войска киевского режима, пытавшиеся наступать на Херсон, рискуют остаться без своих переправ, сообщает 14 сентября Телеграм-канал «Рыбарь».
Видео резкого повышения уровня воды в реке Ингулец публикуют местные жители в соцсетях.
Напомним, группировка ВСУ, пытавшаяся наступать на Херсон и блокированная российскими военными, получает пополнения и снабжение через понтонные переправы на реке Ингулец.
По мнению некоторых военных экспертов, удар может быть первой стадией ликвидации группировки ВСУ, переправившейся на этот плацдарм.
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