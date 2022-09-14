Вашингтон, , 19:29 — REGNUM Президент США Джо Байден 14 сентября планирует посетить в штате Мичиган автошоу, во время которого он разрекламирует усилия своей администрации по развитию бизнеса электромобилей и снижению потребности в ископаемом топливе. Об этом сообщает UPI.

Джо Байден Michael Stokes

Согласно расписанию Белого дома, президент должен выступить в конференц-центре Хантингтон Плейс в Детройте после полудня.

Во время своего визита на международное североамериканское автошоу, Байден объявит о выделении около $900 миллионов федерального финансирования на строительство первых зарядных станций для электромобилей в 35 штатах. Отметим, что средства будут выделены в рамках двухпартийного закона об инфраструктуре, который был принят в прошлом году.

Как сообщало ИА REGNUM, двухпартийный закон США об инфраструктуре предусматривает выделение $7,5 миллиардов на создание национальной сети станций для зарядки электромобилей. Еще $17 миллиардов планируется выделить на производство батарей для электромобилей, а также экологически чистых школьных автобусов.