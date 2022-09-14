Новосибирск, , 19:18 — REGNUM В Новосибирске мужчина в красных трусах и носках устроил фотосессию возле памятника войнам-участникам локальных конфликтов. На это уже отреагировали в Законодательном собрании Новосибирской области.

Так, вице-спикер новосибирского парламента Андрей Панферов в разговоре с «Вести Новосибирск» заявил, что такие происшествия в городе трудовой доблести — возмутительны.

За такое, по мнению Панферова, нужно вводить уголовное наказание.

«Я считаю, полиция должна возбудить уголовное дело и провести брифинг, на котором нужно показать этих злодеев обществу. Нужно делать это не тихо, а открыто говорить, что таких негодяев поймали», — подчеркнул он. — Их нужно посадить и даже слова не давать. Говорят, у нас правовое государство, но кто дал им право забираться на памятник в трусах и так порочить честь участников локальных конфликтов?»

Отметим, что закончить фотосъемку мужчине не позволили неравнодушные новосибирцы, которые заставили его спуститься с памятника и одеться. Фотографа они вынудили сделанные снимки удалить.