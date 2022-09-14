Курск, 14 сентября 2022, 19:20 — REGNUM О неудачной попытке ВСУ атаковать 14 сентября российских военных сообщает телеграм-канал Mash. Работали снайперы.
Попытка атаки предпринята бандеровскими боевиками в районе деревни Елизаветовка, расположенной на границе Курской и Сумской областей.
Боевики потерпели поражение, бежав после начала работы тяжёлого вооружения ВС РФ. Никто из российских силовиков не ранен — информация предварительная.
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